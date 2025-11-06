⚙️ Stratégie en Grille 100% Automatique

Cette stratégie fonctionne de manière entièrement automatique dans les deux sens du marché (📈 achat et 📉 vente) simultanément, afin de réduire les pertes lorsque les prix évoluent de façon imprévisible.

🚫 Aucune martingale

⚡ Aucun scalping

👉 Une approche stable, contrôlée et durable du trading, spécialement conçue pour les petits comptes.

📊 Fonctionnement

Le système ouvre très peu de positions simultanément afin de limiter l’exposition et de maintenir une stabilité maximale.

En général, il y a 1 position ouverte par jour, et dans de rares cas, jusqu’à 3 positions maximum.

Si une position ne devient pas gagnante rapidement, elle est automatiquement clôturée avec une petite perte, ce qui permet de maintenir un drawdown extrêmement faible.

🎯 Objectif de Performance

L’objectif est d’atteindre environ +10% de gain par mois.

💡 Cela peut sembler modeste, mais c’est une croissance réaliste, régulière et durable, idéale pour les petits comptes.

🧩 Conditions Recommandées

💰 Solde minimum du compte : 100 €

⚖️ Effet de levier : au moins 30x

💹 Il est très important d’utiliser un compte avec peu de spread et de faibles frais, car les profits par trade sont relativement petits.

📜 Entièrement conforme à la réglementation européenne, qui limite l’effet de levier à 30x pour les traders particuliers.

⚠️ NB – Avertissement sur les Risques

Le trading comporte un risque important de perte en capital.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

👉 Ne tradez qu’avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

Même une stratégie prudente et automatisée peut subir des pertes dans des conditions de marché exceptionnelles.