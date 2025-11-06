SignauxSections
Bashir Ahmad

SONY Forex Signals Service 2025

Bashir Ahmad
0 avis
43 semaines
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
13
Bénéfice trades:
6 (46.15%)
Perte trades:
7 (53.85%)
Meilleure transaction:
217.23 USD
Pire transaction:
-108.15 USD
Bénéfice brut:
636.65 USD (7 949 pips)
Perte brute:
-267.10 USD (2 014 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (79.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
217.23 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
24 jours
Facteur de récupération:
2.88
Longs trades:
12 (92.31%)
Courts trades:
1 (7.69%)
Facteur de profit:
2.38
Rendement attendu:
28.43 USD
Bénéfice moyen:
106.11 USD
Perte moyenne:
-38.16 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-128.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-128.13 USD (2)
Croissance mensuelle:
13.64%
Algo trading:
23%
Prélèvement par solde:
Absolu:
45.63 USD
Maximal:
128.13 USD (12.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
archived 10
XAUUSD 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
archived 310
XAUUSD 59
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
archived 0
XAUUSD 5.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +217.23 USD
Pire transaction: -108 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +79.49 USD
Perte consécutive maximale: -128.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
115 plus...
Aucun avis
2025.11.06 09:17
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 4% of days out of the 300 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 09:17
80% of trades performed within 9 days. This comprises 3% of days out of the 300 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 09:17
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.06 09:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
