Yelena Claudia

GF Basic

Yelena Claudia
0 avis
76 semaines
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
121
Bénéfice trades:
89 (73.55%)
Perte trades:
32 (26.45%)
Meilleure transaction:
92.86 USD
Pire transaction:
-344.22 USD
Bénéfice brut:
1 231.88 USD (123 142 pips)
Perte brute:
-671.65 USD (66 023 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (130.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
188.93 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
9 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
1.00
Longs trades:
89 (73.55%)
Courts trades:
32 (26.45%)
Facteur de profit:
1.83
Rendement attendu:
4.63 USD
Bénéfice moyen:
13.84 USD
Perte moyenne:
-20.99 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-553.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-553.42 USD (6)
Croissance mensuelle:
14.43%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
558.34 USD (28.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 120
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 561
AUDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 57K
AUDCAD -63
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +92.86 USD
Pire transaction: -344 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +130.32 USD
Perte consécutive maximale: -553.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 8
FxPro.com-Real02
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.24 × 186
Pepperstone-Edge04
0.27 × 33
ICMarkets-Live04
0.28 × 454
ICMarketsSC-Live23
0.30 × 86
ICMarkets-Live03
0.33 × 15
MEXIntGroup-Real
0.33 × 6
ICMarkets-Live10
0.35 × 320
HFMarketsSV-Live Server 3
0.39 × 207
AdmiralMarkets-Live
0.41 × 27
TickmillUK-Live03
0.55 × 40
HFMarketsSV-Live Server
0.64 × 473
HFMarketsSV-Live Server 4
0.65 × 1664
HFMarketsSV-Live Server 5
0.66 × 1558
ICMarkets-Live06
0.73 × 130
ICMarkets-Live17
0.81 × 27
FusionMarkets-Demo
0.96 × 25
ICMarkets-Live18
1.00 × 8
RoboForex-ECN
1.05 × 59
Semi Swing Gold Trade Only

Minimum equity 1,000 USD for 0,01 lot /transaction and multiplier @ 1,000 * 0,01 for averaging


2025.11.06 04:07
Trading operations on the account were performed for only 82 days. This comprises 15.44% of days out of the 531 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 04:07
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.06 04:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
