Shady Shata

ShadySoftSniper

Shady Shata
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
102
Bénéfice trades:
80 (78.43%)
Perte trades:
22 (21.57%)
Meilleure transaction:
16.71 USD
Pire transaction:
-5.34 USD
Bénéfice brut:
95.71 USD (64 575 pips)
Perte brute:
-34.54 USD (34 516 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (12.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
46.51 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.79%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
102
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
2.23
Longs trades:
63 (61.76%)
Courts trades:
39 (38.24%)
Facteur de profit:
2.77
Rendement attendu:
0.60 USD
Bénéfice moyen:
1.20 USD
Perte moyenne:
-1.57 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-27.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-27.41 USD (10)
Croissance mensuelle:
9.29%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.76 USD
Maximal:
27.41 USD (4.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.02% (27.41 USD)
Par fonds propres:
11.81% (80.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDmicro 102
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDmicro 61
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDmicro 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.71 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +12.59 USD
Perte consécutive maximale: -27.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 36" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

اشترك فى اكس ام واعمل حساب مايكرو الايداع 1000 هتاخد بونص 500 وتدخل لنسخ سنايبر اكس ام الميكرو                                                                                              لو عاوز تنسخه
التسجيل عبر الموبايل
التسجيل عبر الكمبيوتر المتصفحات
كود الشريك
49MV6
لما تعمل الحساب من الرابط او تفتح بكود الشريك ابعتلى رقم الحساب علشان نبدء نسخ انا هنا @shadysoft
Aucun avis
2025.11.08 08:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.07 05:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 02:57
Share of trading days is too low
2025.11.06 02:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 23:47
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 3.85% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 23:47
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.85% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 23:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.