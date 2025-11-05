SignauxSections
Mikel Xabier Ibarra Prieto

MEMBRESIA

Mikel Xabier Ibarra Prieto
0 avis
294 semaines
0 / 0 USD
0%
Swissquote-Live6
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
20
Bénéfice trades:
11 (55.00%)
Perte trades:
9 (45.00%)
Meilleure transaction:
52.20 CHF
Pire transaction:
-38.09 CHF
Bénéfice brut:
177.37 CHF (19 365 pips)
Perte brute:
-167.35 CHF (18 292 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (27.51 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
67.11 CHF (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
0.17
Longs trades:
11 (55.00%)
Courts trades:
9 (45.00%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.50 CHF
Bénéfice moyen:
16.12 CHF
Perte moyenne:
-18.59 CHF
Pertes consécutives maximales:
3 (-59.47 CHF)
Perte consécutive maximale:
-59.47 CHF (3)
Croissance mensuelle:
-1.45%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
49.20 CHF
Maximal:
59.47 CHF (1.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 CHF)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 CHF)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
#NAS100 10
#US30 9
#DE30 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
#NAS100 54
#US30 -33
#DE30 -10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
#NAS100 5.7K
#US30 -3.7K
#DE30 -929
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Live6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.11.05 20:37
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 0.53% of days out of the 2057 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 20:37
80% of trades performed within 6 days. This comprises 0.29% of days out of the 2057 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 20:37
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.05 20:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
