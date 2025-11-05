Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 1 VantageInternational-Live 10 0.00 × 1 CapitalPointTrading-MT5-4 2.83 × 110 TickmillUK-Live 3.14 × 21 TradeMaxGlobal-Live 4.22 × 23 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 7.00 × 1 FusionMarkets-Live 7.52 × 60 ICMarketsSC-MT5-4 10.14 × 109 ICMarketsSC-MT5-2 12.69 × 178 FOREX.comGlobalCN-Live 534 14.38 × 16 VantageInternational-Live 13 15.05 × 20 Exness-MT5Real10 16.40 × 5 Exness-MT5Real2 16.69 × 13 HFMarketsSA-Live2 18.00 × 1 Exness-MT5Real6 19.00 × 1 Exness-MT5Real31 25.67 × 6 Exness-MT5Real38 29.07 × 146 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou