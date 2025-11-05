SignauxSections
Md Tanvir Islam

Small Swings

Md Tanvir Islam
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -75%
XMGlobal-MT5 15
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
116
Bénéfice trades:
85 (73.27%)
Perte trades:
31 (26.72%)
Meilleure transaction:
60.78 USD
Pire transaction:
-219.00 USD
Bénéfice brut:
906.41 USD (32 704 pips)
Perte brute:
-1 122.11 USD (63 946 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (123.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
148.59 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.61%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.38
Longs trades:
91 (78.45%)
Courts trades:
25 (21.55%)
Facteur de profit:
0.81
Rendement attendu:
-1.86 USD
Bénéfice moyen:
10.66 USD
Perte moyenne:
-36.20 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-298.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-298.39 USD (3)
Croissance mensuelle:
-74.66%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
420.98 USD
Maximal:
572.12 USD (144.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
87.74% (347.45 USD)
Par fonds propres:
0.02% (0.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 25
GBPJPY 18
ETHUSD 14
EURUSD 11
USDJPY 10
OILMn-DEC25 7
SILVER 7
GBPAUD 5
GBPCAD 5
BTGUSD 4
EURGBP 3
USDCHF 2
GBPUSD 1
PLAT-JAN26 1
CADJPY 1
GBPNZD 1
BRENTCash 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD -211
GBPJPY 56
ETHUSD -55
EURUSD -42
USDJPY 72
OILMn-DEC25 -11
SILVER 171
GBPAUD -41
GBPCAD 0
BTGUSD -28
EURGBP 16
USDCHF 1
GBPUSD 42
PLAT-JAN26 -219
CADJPY -28
GBPNZD 61
BRENTCash 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD -7.2K
GBPJPY 376
ETHUSD -21K
EURUSD -306
USDJPY 1.4K
OILMn-DEC25 -17
SILVER 2.1K
GBPAUD -638
GBPCAD -1
BTGUSD -4.4K
EURGBP 181
USDCHF 19
GBPUSD 421
PLAT-JAN26 -2.2K
CADJPY -252
GBPNZD 714
BRENTCash 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +60.78 USD
Pire transaction: -219 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +123.07 USD
Perte consécutive maximale: -298.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Forex trading signal, 1 hour chart. small swings
Aucun avis
2025.11.05 20:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.05 19:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Small Swings
30 USD par mois
-75%
0
0
USD
2.4K
USD
3
0%
116
73%
100%
0.80
-1.86
USD
88%
1:500
