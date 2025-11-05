- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
0.00 USD
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
0.00 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
Pas de données
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
ExtaGold Robot: Pure Strategy. Zero AI Hype.
Tired of complex "AI" promises that fail to deliver? ExtaGold is different.
We believe in the power of pure, disciplined technical analysis. Our robot operates on a rigorously backtested algorithm, free from the unpredictability of AI and machine learning.
Why ExtaGold Works:
No AI, No Guesswork: We don't rely on black box algorithms. Every trade is based on clear, logical technical indicators.
Robust Technical Analysis: Our core is a sophisticated analysis of price action, trends, and market structure.
Strategy Over Hype: We focus on what truly moves the markets—data and charts—not on trendy, overhyped technology.
Trade with Transparency. Trade with ExtaGold.
min. 100dlls
min. 100dlls
Aucun avis