Arun Muthu Kumaran

Fortune9 Edge

Arun Muthu Kumaran
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7
Bénéfice trades:
5 (71.42%)
Perte trades:
2 (28.57%)
Meilleure transaction:
0.91 USD
Pire transaction:
-0.48 USD
Bénéfice brut:
2.47 USD (202 pips)
Perte brute:
-0.54 USD (77 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (1.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1.37 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.62
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.18%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
4.02
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
7 (100.00%)
Facteur de profit:
4.57
Rendement attendu:
0.28 USD
Bénéfice moyen:
0.49 USD
Perte moyenne:
-0.27 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.48 USD (1)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.48 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD... 3
EURCHF... 2
USDCHF... 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD... 0
EURCHF... 1
USDCHF... 2
1 2
1 2
1 2
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD... -65
EURCHF... 55
USDCHF... 135
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.91 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1.37 USD
Perte consécutive maximale: -0.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MEXAtlantic-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Fortune9 Edge is built on institutional trading concepts with a structured confluence model.

We focus on:


  • Fair Value Gaps (FVG) as the primary trade trigger
  • Break of Structure (BOS) for directional confirmation
  • Order Blocks (OB) for refined entries
  • Liquidity sweep filters to avoid false moves and trap breakouts
  • ATR-based risk control for volatility-adjusted stop loss and profit booking
  • No trades during sleep hours — system alerts instead of unattended execution
  • Strict money & risk management with partial exits and trailing logic



Bias comes from higher-timeframe levels, entries from lower-timeframe refinement.

We avoid random scalping — every position follows a predefined confluence rule-set


Aucun avis
2025.11.05 17:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.05 17:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.05 17:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
