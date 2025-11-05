Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real23 0.00 × 10 EBCFinancialGroupKY-Live01 0.00 × 3 VantageInternational-Live 10 0.00 × 2 VantageInternational-Live 6 0.00 × 11 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 12 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 5 0.00 × 2 STARTRADERFinancial-Live 0.00 × 16 EurotradeSA-Server-1 0.00 × 8 TickmillEU-Live 0.00 × 76 Exness-MT5Real29 0.00 × 7 OANDA-Live-1 0.00 × 1 Exness-MT5Real28 0.00 × 1 FXOpen-MT5 0.00 × 5 Axiory-Live 0.00 × 3 PhillipNova-Server 0.00 × 2 EightcapGlobal-Live 0.00 × 1 ImperialMarkets-Live 0.00 × 2 XMAU-MT5 0.00 × 1 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 14 VantageInternational-Live 3 0.00 × 7 PlexyTrade-Server01 0.00 × 3 DooTechnology-Live 0.00 × 1 FxPro-MT5 Live02 0.00 × 6 GoMarkets-Live 0.00 × 1 118 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou