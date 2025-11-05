SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / StreetGoD5598
Tran Quoc Dai

StreetGoD5598

Tran Quoc Dai
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -100%
Tickmill-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
422
Bénéfice trades:
281 (66.58%)
Perte trades:
141 (33.41%)
Meilleure transaction:
31.94 USD
Pire transaction:
-802.92 USD
Bénéfice brut:
831.47 USD (28 545 pips)
Perte brute:
-8 163.31 USD (51 970 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (20.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44.28 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.87%
Dernier trade:
58 il y a des minutes
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
-0.94
Longs trades:
216 (51.18%)
Courts trades:
206 (48.82%)
Facteur de profit:
0.10
Rendement attendu:
-17.37 USD
Bénéfice moyen:
2.96 USD
Perte moyenne:
-57.90 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-7 803.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 803.30 USD (16)
Croissance mensuelle:
3.40%
Prévision annuelle:
41.26%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 475.45 USD
Maximal:
7 818.32 USD (475.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.99% (7 818.77 USD)
Par fonds propres:
1.06% (12.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 422
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -7.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -23K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.94 USD
Pire transaction: -803 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +20.07 USD
Perte consécutive maximale: -7 803.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
itexsys-Platform
0.33 × 6
FusionMarkets-Live
0.36 × 53
Tickmill-Live
0.41 × 58
Darwinex-Live
0.50 × 232
Exness-MT5Real8
0.55 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
0.58 × 31
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
ICMarketsSC-MT5-4
0.88 × 497
RoboForex-ECN
0.90 × 72
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
Alpari-MT5
1.00 × 2
Exness-MT5Real5
1.00 × 15
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
1.91 × 11
StriforSVG-Live
2.00 × 8
ICMarkets-MT5-4
2.17 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
32 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Start @ 05 Nov. 2025
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
StreetGoD5598
30 USD par mois
-100%
0
0
USD
1.2K
USD
38
92%
422
66%
100%
0.10
-17.37
USD
100%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.