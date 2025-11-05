Il s'agit d'un compte nouvellement ouvert, et les résultats de trading peuvent être de nature aléatoire

80% de croissance atteint en quelques 2 jours. Cela comprend 3.03% des jours sur des 66 jours de toute la durée de vie du signal.

80% des transactions effectuées en 2 jours. Cela comprend 3.03% des jours parmi les 66 jours de toute la durée de vie du signal.