Juan Carlos Gonzales Barrios

BOTRADING

Juan Carlos Gonzales Barrios
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
FBS-Real-10
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
332
Bénéfice trades:
226 (68.07%)
Perte trades:
106 (31.93%)
Meilleure transaction:
500.58 USD
Pire transaction:
-42.56 USD
Bénéfice brut:
2 676.80 USD (46 933 pips)
Perte brute:
-850.70 USD (50 137 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (396.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 068.79 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
29.00%
Charge de dépôt maximale:
0.82%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
334
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
7.77
Longs trades:
157 (47.29%)
Courts trades:
175 (52.71%)
Facteur de profit:
3.15
Rendement attendu:
5.50 USD
Bénéfice moyen:
11.84 USD
Perte moyenne:
-8.03 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-235.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-235.11 USD (8)
Croissance mensuelle:
5.76%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
235.11 USD (54.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.68% (235.11 USD)
Par fonds propres:
0.68% (86.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 328
archived 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 758
archived 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -3.2K
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +500.58 USD
Pire transaction: -43 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +396.83 USD
Perte consécutive maximale: -235.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live04
2.54 × 583
23 plus...
Aucun avis
2025.11.05 15:27
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 6.06% of days out of the 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.03% of days out of the 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.03% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.05 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
