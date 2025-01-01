Signaux / PreciseTrading
Malheureusement, PreciseTrading le signal est désactivé et indisponible
Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 4 MetaTrader:
- Croissance
- 2 508%
- Abonnés
- 37
- Semaines
- 37
- Trades
- 787
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 1.99
- DD max.
- 52%
- Croissance
- 1 092%
- Abonnés
- 9
- Semaines
- 48
- Trades
- 1602
- Gagner
- 61%
- Facteur de profit
- 1.55
- DD max.
- 39%
- Croissance
- 922%
- Abonnés
- 23
- Semaines
- 102
- Trades
- 297
- Gagner
- 55%
- Facteur de profit
- 1.58
- DD max.
- 35%
- Croissance
- 4 597%
- Abonnés
- 1
- Semaines
- 237
- Trades
- 7851
- Gagner
- 76%
- Facteur de profit
- 1.55
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 16 459%
- Abonnés
- 0
- Semaines
- 140
- Trades
- 1209
- Gagner
- 88%
- Facteur de profit
- 2.28
- DD max.
- 39%
- Croissance
- 2 778%
- Abonnés
- 78
- Semaines
- 59
- Trades
- 285
- Gagner
- 88%
- Facteur de profit
- 6.48
- DD max.
- 35%
- Croissance
- 5 947%
- Abonnés
- 1
- Semaines
- 325
- Trades
- 1989
- Gagner
- 72%
- Facteur de profit
- 1.93
- DD max.
- 38%
- Croissance
- 506%
- Abonnés
- 14
- Semaines
- 95
- Trades
- 853
- Gagner
- 74%
- Facteur de profit
- 1.95
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 355%
- Abonnés
- 18
- Semaines
- 188
- Trades
- 3230
- Gagner
- 76%
- Facteur de profit
- 1.65
- DD max.
- 50%
- Croissance
- 792%
- Abonnés
- 10
- Semaines
- 71
- Trades
- 3049
- Gagner
- 81%
- Facteur de profit
- 3.60
- DD max.
- 41%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.