Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live11 0.00 × 3 ICMarkets-Live24 0.00 × 85 Pepperstone-Edge06 0.00 × 2 ICMarkets-Live20 0.00 × 11 ICMarkets-Live10 0.00 × 3 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 MYFX-US01-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.84 × 62 EGlobal-Cent4 1.00 × 3 Pepperstone-Edge03 1.44 × 48 RoboForex-ECN 2.35 × 75 BlackBullMarkets-Live 2.50 × 6 Pepperstone-Demo02 2.83 × 18 Pepperstone-Edge12 3.00 × 2 GemTrade-Live2 4.00 × 2 ICMarketsEU-Live17 4.00 × 1 AAFXTrading-Live 6.00 × 1 RoboForex-ProCent-7 8.17 × 12 FXOpenUK-Real1 9.00 × 3 FBS-Real-2 9.93 × 14 Swissquote-Live6 10.00 × 1 XMGlobal-Real 15 11.36 × 14