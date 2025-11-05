SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ABC Trading Concept
Denys Babiak

ABC Trading Concept

Denys Babiak
0 avis
23 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -28%
croissance depuis 2025 -28%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 009
Bénéfice trades:
488 (48.36%)
Perte trades:
521 (51.64%)
Meilleure transaction:
5 770.40 USD
Pire transaction:
-3 284.80 USD
Bénéfice brut:
195 106.64 USD (5 960 480 pips)
Perte brute:
-222 603.73 USD (7 621 079 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (3 045.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 836.73 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.65%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
-0.89
Longs trades:
554 (54.91%)
Courts trades:
455 (45.09%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-27.25 USD
Bénéfice moyen:
399.81 USD
Perte moyenne:
-427.26 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-4 938.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 499.63 USD (4)
Croissance mensuelle:
-12.27%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
29 672.40 USD
Maximal:
30 837.70 USD (30.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.54% (30 841.30 USD)
Par fonds propres:
1.76% (1 270.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 161
DJ30+ 157
USDCAD 136
AUDUSD 122
USDCHF 105
GBPUSD 94
USDJPY 83
BTCUSD 81
EURUSD 69
GER40+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -7.9K
DJ30+ -6.3K
USDCAD -669
AUDUSD -1.2K
USDCHF 309
GBPUSD -582
USDJPY -1.2K
BTCUSD -8.5K
EURUSD -1.5K
GER40+ 11
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -14K
DJ30+ -450K
USDCAD -1.3K
AUDUSD -1.6K
USDCHF 708
GBPUSD 689
USDJPY -3.4K
BTCUSD -1.2M
EURUSD -771
GER40+ 1.1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 770.40 USD
Pire transaction: -3 285 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +3 045.10 USD
Perte consécutive maximale: -4 938.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
Aucun avis
