SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LTGOLDQUANT
David Oladayo Onaolapo

LTGOLDQUANT

David Oladayo Onaolapo
0 avis
Fiabilité
143 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2023 244%
VidaGlobal-Live08
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
236
Bénéfice trades:
165 (69.91%)
Perte trades:
71 (30.08%)
Meilleure transaction:
5 470.00 USD
Pire transaction:
-3 787.47 USD
Bénéfice brut:
45 917.59 USD (43 834 pips)
Perte brute:
-21 529.33 USD (20 749 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (21 500.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
21 500.36 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
94.17%
Charge de dépôt maximale:
7.37%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.51
Longs trades:
102 (43.22%)
Courts trades:
134 (56.78%)
Facteur de profit:
2.13
Rendement attendu:
103.34 USD
Bénéfice moyen:
278.29 USD
Perte moyenne:
-303.23 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-8 552.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 552.00 USD (15)
Croissance mensuelle:
156.90%
Prévision annuelle:
1 903.71%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
9 734.80 USD (45.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.18% (9 734.80 USD)
Par fonds propres:
6.87% (2 371.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 235
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 24K
USDJPY -6
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 23K
USDJPY -9
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 470.00 USD
Pire transaction: -3 787 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +21 500.36 USD
Perte consécutive maximale: -8 552.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VidaGlobal-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

LTGOLDQUANT uses a mix of technical DINAPOLI method and monitors fundamentals.
Aucun avis
2025.11.05 13:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 11:07
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 2.1% of days out of the 1001 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 11:07
80% of trades performed within 8 days. This comprises 0.8% of days out of the 1001 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LTGOLDQUANT
500 USD par mois
244%
0
0
USD
35K
USD
143
0%
236
69%
94%
2.13
103.34
USD
45%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.