Malheureusement, le signal n'est pas trouvé dans notre base de données
Le signal que vous avez demandé a probablement été supprimé. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier automatiquement les trades.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 5 MetaTrader:
- Croissance
- 3 737%
- Abonnés
- 0
- Semaines
- 43
- Trades
- 1906
- Gagner
- 51%
- Facteur de profit
- 1.77
- DD max.
- 46%
- Croissance
- 458%
- Abonnés
- 13
- Semaines
- 25
- Trades
- 549
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 3.24
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 5 127%
- Abonnés
- 6
- Semaines
- 234
- Trades
- 1429
- Gagner
- 74%
- Facteur de profit
- 1.85
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 519%
- Abonnés
- 16
- Semaines
- 41
- Trades
- 132
- Gagner
- 95%
- Facteur de profit
- 2.01
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 467%
- Abonnés
- 20
- Semaines
- 125
- Trades
- 1156
- Gagner
- 77%
- Facteur de profit
- 1.58
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 1 595%
- Abonnés
- 68
- Semaines
- 210
- Trades
- 5499
- Gagner
- 63%
- Facteur de profit
- 1.67
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 484%
- Abonnés
- 11
- Semaines
- 81
- Trades
- 562
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 2.24
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 1 450%
- Abonnés
- 118
- Semaines
- 47
- Trades
- 1538
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 6.02
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 1 793%
- Abonnés
- 38
- Semaines
- 153
- Trades
- 589
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 4.52
- DD max.
- 10%
- Croissance
- 214%
- Abonnés
- 10
- Semaines
- 68
- Trades
- 420
- Gagner
- 48%
- Facteur de profit
- 1.31
- DD max.
- 17%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.