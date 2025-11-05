Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-MT5 0.00 × 5 Tradestone-Real 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 12 RoboMarketsDE-ECN 0.00 × 3 VTindex-MT5 0.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 0.00 × 1 FXCC1-Trade 0.00 × 1 Exness-MT5Real7 0.58 × 12 FIBOGroup-MT5 Server 0.67 × 3 Alpari-Real01 0.83 × 41 RannForex-Server 0.99 × 73 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 1 ForexClub-MT5 Real Server 1.08 × 188 ICMarkets-MT5 1.13 × 8 ICMarketsSC-MT5-4 1.13 × 294 VantageInternational-Live 1.16 × 63 Exness-MT5Real8 1.17 × 82 ICMarketsSC-MT5-2 1.40 × 328 ICMarketsEU-MT5-2 1.44 × 43 Teletrade-Sharp ECN 1.49 × 109 GMI3-Real 2.00 × 6 Exness-MT5Real28 2.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 2.38 × 21 BCS5-Real 2.64 × 14 Tickmill-Live 2.67 × 266 39 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou