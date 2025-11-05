SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold Scalp 1
Duc Thao Nguyen

Gold Scalp 1

Duc Thao Nguyen
0 avis
11 semaines
2 / 2.3K USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 -42%
Exness-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 908
Bénéfice trades:
1 024 (26.20%)
Perte trades:
2 884 (73.80%)
Meilleure transaction:
79.66 USD
Pire transaction:
-14.96 USD
Bénéfice brut:
6 527.16 USD (7 327 800 pips)
Perte brute:
-5 969.58 USD (6 758 749 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (3.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
99.76 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
50.30%
Charge de dépôt maximale:
100.48%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
729
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
1.43
Longs trades:
1 937 (49.56%)
Courts trades:
1 971 (50.44%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.14 USD
Bénéfice moyen:
6.37 USD
Perte moyenne:
-2.07 USD
Pertes consécutives maximales:
48 (-80.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-80.16 USD (48)
Croissance mensuelle:
58.32%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
70.45 USD
Maximal:
390.65 USD (33.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.11% (163.78 USD)
Par fonds propres:
4.03% (8.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3829
BTCUSD 79
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 556
BTCUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 556K
BTCUSD 13K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +79.66 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 48
Bénéfice consécutif maximal: +3.02 USD
Perte consécutive maximale: -80.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
65 plus...
Low risk medium return
Aucun avis
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 12:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 09:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 08:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.05 01:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.05 01:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 01:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 01:38
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Scalp 1
33 USD par mois
-42%
2
2.3K
USD
128
USD
11
0%
3 908
26%
50%
1.09
0.14
USD
79%
1:50
Copier

