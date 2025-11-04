SignauxSections
Yoshiteru Taneda

GoldRe

Yoshiteru Taneda
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 17%
XSFintech-REAL-1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
13
Bénéfice trades:
9 (69.23%)
Perte trades:
4 (30.77%)
Meilleure transaction:
4 531.00 JPY
Pire transaction:
-1 077.00 JPY
Bénéfice brut:
11 055.00 JPY (7 199 pips)
Perte brute:
-4 229.00 JPY (2 753 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (6 757.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
6 757.00 JPY (5)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
64.41%
Charge de dépôt maximale:
5.32%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
55 minutes
Facteur de récupération:
3.19
Longs trades:
5 (38.46%)
Courts trades:
8 (61.54%)
Facteur de profit:
2.61
Rendement attendu:
525.08 JPY
Bénéfice moyen:
1 228.33 JPY
Perte moyenne:
-1 057.25 JPY
Pertes consécutives maximales:
2 (-2 139.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-2 139.00 JPY (2)
Algo trading:
61%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 JPY
Maximal:
2 139.00 JPY (4.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.44% (2 090.00 JPY)
Par fonds propres:
2.89% (1 359.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDs 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDs 60
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDs 4.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 531.00 JPY
Pire transaction: -1 077 JPY
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +6 757.00 JPY
Perte consécutive maximale: -2 139.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XSFintech-REAL-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

I primarily focus on trading Gold (XAU/USD).

Discretionary Trading

My strategy combines Granville's laws, Dow Theory, and Fibonacci analysis.

EA (Expert Advisor) Trading

I use a mean-reversion strategy.


Aucun avis
2025.11.05 06:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 05:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 02:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.05 00:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 16:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 16:10
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.04 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 16:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
