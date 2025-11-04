- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
118
Bénéfice trades:
59 (50.00%)
Perte trades:
59 (50.00%)
Meilleure transaction:
298.29 HKD
Pire transaction:
-718.68 HKD
Bénéfice brut:
3 215.47 HKD (61 377 pips)
Perte brute:
-7 345.62 HKD (101 900 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (81.77 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
390.53 HKD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
6.48%
Dernier trade:
13 il y a des minutes
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
54 minutes
Facteur de récupération:
-0.92
Longs trades:
46 (38.98%)
Courts trades:
72 (61.02%)
Facteur de profit:
0.44
Rendement attendu:
-35.00 HKD
Bénéfice moyen:
54.50 HKD
Perte moyenne:
-124.50 HKD
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 028.85 HKD)
Perte consécutive maximale:
-1 390.26 HKD (2)
Croissance mensuelle:
-69.19%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 246.99 HKD
Maximal:
4 485.92 HKD (98.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
98.31% (4 485.92 HKD)
Par fonds propres:
4.33% (55.90 HKD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NAS100.r
|69
|HK50.r
|41
|XAUUSD.tv
|8
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NAS100.r
|-310
|HK50.r
|-14
|XAUUSD.tv
|-208
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NAS100.r
|-37K
|HK50.r
|-127
|XAUUSD.tv
|-3.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +298.29 HKD
Pire transaction: -719 HKD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +81.77 HKD
Perte consécutive maximale: -1 028.85 HKD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis