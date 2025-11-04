- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2
Bénéfice trades:
2 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
594.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
1 050.00 USD (525 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
2 (1 050.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 050.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
8.31
Activité de trading:
22.56%
Charge de dépôt maximale:
15.36%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
2 (100.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
525.00 USD
Bénéfice moyen:
525.00 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.04% (8.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLDi
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLDi
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLDi
|525
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +594.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +1 050.00 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EGlobalTrade-Classic" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
5%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
1
0%
2
100%
23%
n/a
525.00
USD
USD
0%
1:500