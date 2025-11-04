80% des transactions effectuées en 2 jours. Cela comprend 3.23% des jours parmi les 62 jours de toute la durée de vie du signal.

Les opérations de trading sur le compte n'ont été effectuées que pendant 3 jours. Cela comprend 4.84% des jours parmi les 62 jours de toute la durée de vie du signal.