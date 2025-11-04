- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
10 763
Bénéfice trades:
7 010 (65.13%)
Perte trades:
3 753 (34.87%)
Meilleure transaction:
7 952.51 USD
Pire transaction:
-11 707.80 USD
Bénéfice brut:
271 120.64 USD (1 806 739 pips)
Perte brute:
-209 683.23 USD (1 754 248 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (5 405.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
22 746.47 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
112
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.46
Longs trades:
6 322 (58.74%)
Courts trades:
4 441 (41.26%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
5.71 USD
Bénéfice moyen:
38.68 USD
Perte moyenne:
-55.87 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-2 255.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-27 028.30 USD (3)
Croissance mensuelle:
-42.73%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 330.00 USD
Maximal:
41 954.91 USD (39.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.24% (41 954.91 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live14
|1.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|8.60 × 5
|
DooFintech-Live 5
|9.03 × 128
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|12.00 × 1
|
TitanFX-06
|18.14 × 7
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
该策略只做黄金。主做日内，有加仓，非马丁、带止损！跟随资金最少1500美金，可以固定跟随0.01手！资金量更大的话，请按净值比例1:1跟随，不要超比例跟！建议用ECN低点差低滑点账户跟随效果更好！
