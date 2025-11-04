SignauxSections
Xiao Yu Liu

Mt5 DLSM lxy

Xiao Yu Liu
0 avis
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -11%
DLSMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 710
Bénéfice trades:
1 308 (76.49%)
Perte trades:
402 (23.51%)
Meilleure transaction:
32.31 USD
Pire transaction:
-52.81 USD
Bénéfice brut:
965.45 USD (189 383 pips)
Perte brute:
-1 057.38 USD (221 924 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (7.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
63.68 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
18.05%
Charge de dépôt maximale:
1.24%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
9 minutes
Facteur de récupération:
-0.49
Longs trades:
981 (57.37%)
Courts trades:
729 (42.63%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.05 USD
Bénéfice moyen:
0.74 USD
Perte moyenne:
-2.63 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-20.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-127.07 USD (8)
Croissance mensuelle:
0.41%
Prévision annuelle:
4.92%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
111.52 USD
Maximal:
185.98 USD (8.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.33% (186.11 USD)
Par fonds propres:
0.22% (10.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 937
NAS100 289
EURUSD 261
BTCUSD 179
GER40 25
ETHUSD 15
GBPUSD 2
GBPJPY 1
AUDUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -72
NAS100 -49
EURUSD 3
BTCUSD 20
GER40 2
ETHUSD 4
GBPUSD -1
GBPJPY 0
AUDUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -3.7K
NAS100 -34K
EURUSD 1.1K
BTCUSD 1.6K
GER40 2.2K
ETHUSD 451
GBPUSD -43
GBPJPY 18
AUDUSD 7
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +32.31 USD
Pire transaction: -53 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +7.30 USD
Perte consécutive maximale: -20.80 USD

这是一个自己的跟单信号。自己刷单的账号。
