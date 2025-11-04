SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Ming
Ka Ming Law

Ming

Ka Ming Law
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 45%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
15
Bénéfice trades:
8 (53.33%)
Perte trades:
7 (46.67%)
Meilleure transaction:
312.16 HKD
Pire transaction:
-233.90 HKD
Bénéfice brut:
1 454.21 HKD (8 843 pips)
Perte brute:
-1 083.23 HKD (7 034 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (663.67 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
663.67 HKD (3)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
73.59%
Charge de dépôt maximale:
23.10%
Dernier trade:
49 il y a des minutes
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.99
Longs trades:
9 (60.00%)
Courts trades:
6 (40.00%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
24.73 HKD
Bénéfice moyen:
181.78 HKD
Perte moyenne:
-154.75 HKD
Pertes consécutives maximales:
2 (-375.67 HKD)
Perte consécutive maximale:
-375.67 HKD (2)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
160.42 HKD
Maximal:
375.67 HKD (32.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.81% (375.67 HKD)
Par fonds propres:
13.74% (196.81 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 48
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +312.16 HKD
Pire transaction: -234 HKD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +663.67 HKD
Perte consécutive maximale: -375.67 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8219
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 plus...
Aucun avis
2025.11.04 03:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 03:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.04 01:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 01:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 01:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
