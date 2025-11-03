SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DSPRO888
Abigail Refiati

DSPRO888

Abigail Refiati
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2025 57%
Exness-MT5Real7
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
296
Bénéfice trades:
218 (73.64%)
Perte trades:
78 (26.35%)
Meilleure transaction:
132.35 USD
Pire transaction:
-63.22 USD
Bénéfice brut:
2 577.12 USD (12 368 468 pips)
Perte brute:
-1 447.39 USD (155 112 pips)
Gains consécutifs maximales:
61 (476.97 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
476.97 USD (61)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
81.66%
Charge de dépôt maximale:
31.98%
Dernier trade:
25 il y a des minutes
Trades par semaine:
290
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
3.02
Longs trades:
171 (57.77%)
Courts trades:
125 (42.23%)
Facteur de profit:
1.78
Rendement attendu:
3.82 USD
Bénéfice moyen:
11.82 USD
Perte moyenne:
-18.56 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-91.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-226.62 USD (6)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
187.53 USD
Maximal:
373.93 USD (10.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.01% (247.65 USD)
Par fonds propres:
25.85% (844.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 286
BTCUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
BTCUSD -7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 219K
BTCUSD -5.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +132.35 USD
Pire transaction: -63 USD
Gains consécutifs maximales: 61
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +476.97 USD
Perte consécutive maximale: -91.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.20 × 210
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
Exness-MT5Real8
25.27 × 247
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.03 20:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.03 20:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.03 20:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DSPRO888
200 USD par mois
57%
0
0
USD
3K
USD
1
0%
296
73%
82%
1.78
3.82
USD
26%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.