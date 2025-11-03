SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Marceloprivado
Marcelo Ramos De Souza

Marceloprivado

Marcelo Ramos De Souza
0 avis
136 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 -10%
HantecMarketsMU-MT5
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 018
Bénéfice trades:
544 (53.43%)
Perte trades:
474 (46.56%)
Meilleure transaction:
679.40 USD
Pire transaction:
-820.56 USD
Bénéfice brut:
13 767.94 USD (223 279 pips)
Perte brute:
-16 831.65 USD (224 320 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (574.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
690.07 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
117
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.77
Longs trades:
435 (42.73%)
Courts trades:
583 (57.27%)
Facteur de profit:
0.82
Rendement attendu:
-3.01 USD
Bénéfice moyen:
25.31 USD
Perte moyenne:
-35.51 USD
Pertes consécutives maximales:
95 (-50.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 199.90 USD (2)
Croissance mensuelle:
64.95%
Prévision annuelle:
788.01%
Algo trading:
5%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 978.41 USD
Maximal:
3 979.40 USD (4033.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
96.63% (3 375.03 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 742
EURJPY 201
USDJPY 23
GBPJPY 18
EURUSD 11
AUDUSD 10
GBPUSD 7
BTCUSD 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -3.1K
EURJPY 84
USDJPY -45
GBPJPY -51
EURUSD -10
AUDUSD 46
GBPUSD 32
BTCUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
EURJPY -2.3K
USDJPY -392
GBPJPY 566
EURUSD -53
AUDUSD -233
GBPUSD 122
BTCUSD -12K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +679.40 USD
Pire transaction: -821 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +574.31 USD
Perte consécutive maximale: -50.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HantecMarketsMU-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.03 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 20:21
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire