Signaux / MetaTrader 5 / Scalping Pro Lowrisk
Panmanee Pongyos

Scalping Pro Lowrisk

Panmanee Pongyos
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 50%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
140
Bénéfice trades:
84 (60.00%)
Perte trades:
56 (40.00%)
Meilleure transaction:
59.47 USD
Pire transaction:
-26.68 USD
Bénéfice brut:
537.48 USD (922 704 pips)
Perte brute:
-375.80 USD (207 496 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (69.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
130.01 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
83.04%
Charge de dépôt maximale:
6.87%
Dernier trade:
42 il y a des minutes
Trades par semaine:
48
Temps de détention moyen:
39 minutes
Facteur de récupération:
1.51
Longs trades:
91 (65.00%)
Courts trades:
49 (35.00%)
Facteur de profit:
1.43
Rendement attendu:
1.15 USD
Bénéfice moyen:
6.40 USD
Perte moyenne:
-6.71 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-100.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-100.86 USD (9)
Croissance mensuelle:
49.74%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
98.94 USD
Maximal:
106.76 USD (99.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.51% (106.40 USD)
Par fonds propres:
1.26% (4.42 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 88
GBPUSD 30
USTEC 11
BTCUSD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 169
GBPUSD 18
USTEC 0
BTCUSD -8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 8.6K
GBPUSD 63
USTEC -5.5K
BTCUSD -78K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +59.47 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +69.88 USD
Perte consécutive maximale: -100.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 22
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.05 × 19
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 873
ICMarketsSC-MT5
0.87 × 5490
125 plus...
Aucun avis
2025.11.03 20:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.03 20:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
