Malheureusement, le signal n'est pas trouvé dans notre base de données
Le signal que vous avez demandé a probablement été supprimé. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier automatiquement les trades.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 5 MetaTrader:
- Croissance
- 205%
- Abonnés
- 12
- Semaines
- 68
- Trades
- 419
- Gagner
- 47%
- Facteur de profit
- 1.29
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 1 590%
- Abonnés
- 69
- Semaines
- 209
- Trades
- 5494
- Gagner
- 63%
- Facteur de profit
- 1.67
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 1 492%
- Abonnés
- 118
- Semaines
- 47
- Trades
- 1528
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 6.40
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 348%
- Abonnés
- 32
- Semaines
- 62
- Trades
- 478
- Gagner
- 86%
- Facteur de profit
- 1.78
- DD max.
- 39%
- Croissance
- 519%
- Abonnés
- 15
- Semaines
- 41
- Trades
- 132
- Gagner
- 95%
- Facteur de profit
- 2.01
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 1 793%
- Abonnés
- 38
- Semaines
- 153
- Trades
- 589
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 4.52
- DD max.
- 10%
- Croissance
- 448%
- Abonnés
- 12
- Semaines
- 25
- Trades
- 543
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 3.22
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 463%
- Abonnés
- 20
- Semaines
- 125
- Trades
- 1152
- Gagner
- 77%
- Facteur de profit
- 1.57
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 132%
- Abonnés
- 13
- Semaines
- 54
- Trades
- 182
- Gagner
- 84%
- Facteur de profit
- 1.37
- DD max.
- 22%
- Croissance
- 5 120%
- Abonnés
- 6
- Semaines
- 234
- Trades
- 1426
- Gagner
- 74%
- Facteur de profit
- 1.85
- DD max.
- 26%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.