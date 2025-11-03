SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trend raw
Yi Jian Feng

Trend raw

Yi Jian Feng
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 2%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
13
Bénéfice trades:
10 (76.92%)
Perte trades:
3 (23.08%)
Meilleure transaction:
909.71 USD
Pire transaction:
-1 657.43 USD
Bénéfice brut:
3 338.94 USD (142 332 pips)
Perte brute:
-3 084.26 USD (93 226 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (1 148.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 190.35 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
31.61%
Charge de dépôt maximale:
12.06%
Dernier trade:
52 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
41 minutes
Facteur de récupération:
0.15
Longs trades:
4 (30.77%)
Courts trades:
9 (69.23%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
19.59 USD
Bénéfice moyen:
333.89 USD
Perte moyenne:
-1 028.09 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-1 367.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 657.43 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.62%
Algo trading:
69%
Prélèvement par solde:
Absolu:
261.71 USD
Maximal:
1 657.43 USD (42.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.00% (1 660.44 USD)
Par fonds propres:
58.80% (10 835.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 7
BTCUSD 5
USTEC 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -493
BTCUSD 693
USTEC 63
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -24K
BTCUSD 66K
USTEC 7.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +909.71 USD
Pire transaction: -1 657 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 148.59 USD
Perte consécutive maximale: -1 367.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real
0.33 × 3
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.21 × 536
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
exness 裸点账户
黄金比特币趋势交易
Aucun avis
2025.11.04 18:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.04 17:19
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 14:10
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 09:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 07:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 06:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 18:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 17:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.03 17:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 17:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
