SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AUD CHF KILLER
ALVIN YOSIA SETIAWAN

AUD CHF KILLER

ALVIN YOSIA SETIAWAN
0 avis
Fiabilité
395 semaines
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
94
Bénéfice trades:
77 (81.91%)
Perte trades:
17 (18.09%)
Meilleure transaction:
4 821.14 USD
Pire transaction:
-22 004.15 USD
Bénéfice brut:
60 898.24 USD (38 130 pips)
Perte brute:
-36 791.42 USD (1 175 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (35 756.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
35 756.15 USD (42)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.24%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
23 jours
Facteur de récupération:
0.80
Longs trades:
55 (58.51%)
Courts trades:
39 (41.49%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
256.46 USD
Bénéfice moyen:
790.89 USD
Perte moyenne:
-2 164.20 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-6.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-22 004.15 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
14%
Prélèvement par solde:
Absolu:
30 148.78 USD
Maximal:
30 202.78 USD (138.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
74.07% (59 258.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCHF 56
archived 18
EURUSD 4
USDJPY 3
EURAUD 3
XAUUSD 2
CHFJPY 2
GBPUSD 2
CADCHF 2
NZDUSD 1
EURCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCHF 42K
archived -18K
EURUSD 63
USDJPY 209
EURAUD -4
XAUUSD 125
CHFJPY -2
GBPUSD -2
CADCHF 20
NZDUSD 0
EURCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCHF 37K
archived 0
EURUSD 40
USDJPY 166
EURAUD -440
XAUUSD 250
CHFJPY -168
GBPUSD -249
CADCHF 17
NZDUSD -1
EURCAD -29
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 821.14 USD
Pire transaction: -22 004 USD
Gains consécutifs maximales: 42
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +35 756.15 USD
Perte consécutive maximale: -6.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LQD1-Live01
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
YuloTrading-Live
0.00 × 12
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 5
Ava-Real 3
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
FXCC-Live
0.00 × 2
JustForex-Live
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
Axi-US07-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 16
264 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.03 05:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.03 05:11
Trading operations on the account were performed for only 66 days. This comprises 2.39% of days out of the 2763 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 05:11
80% of trades performed within 35 days. This comprises 1.27% of days out of the 2763 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 05:11
High current drawdown in 74% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 05:11
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.03 05:11
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire