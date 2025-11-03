- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
Pas de données
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HantecMarketsV-S2-Main" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Our EA is characterized by stability, low withdrawal, strong and stable profitability. Our team members include many top talents in the world, including 10 financial postdocs, 8 experts and professors, and more than 20 professional and technical personnel. The team's aim is to serve everyone sincerely, make users feel at ease and make customers feel comfortable and steadfast.
User rules: users are set strictly according to the following parameters, and we will steadily push forward the rise together.
Transaction Type: XAUUSD (gold spot)
Time period: 5-minute chart
Minimum position: $500
Default first order: 0.01 (note: Users must set positions strictly according to the ratio of 500:0.01, for example, 1000:0.02, and so on)
Enable automatic settings: true
Aggressive position setting: true
Other settings: false