Signaux / MetaTrader 4 / Xauusd1922
Mahfud Ridwan

Xauusd1922

Mahfud Ridwan
avis
253 semaines
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real6
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
59
Bénéfice trades:
32 (54.23%)
Perte trades:
27 (45.76%)
Meilleure transaction:
139.48 USD
Pire transaction:
-75.26 USD
Bénéfice brut:
1 074.26 USD (104 547 pips)
Perte brute:
-575.69 USD (56 130 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (159.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
280.60 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
1.84
Longs trades:
47 (79.66%)
Courts trades:
12 (20.34%)
Facteur de profit:
1.87
Rendement attendu:
8.45 USD
Bénéfice moyen:
33.57 USD
Perte moyenne:
-21.32 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-159.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-159.17 USD (5)
Croissance mensuelle:
1 065.21%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
271.05 USD (38.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 47
NAS100 6
EURUSD 2
GBPUSD 2
GBPJPY 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 407
NAS100 82
EURUSD -2
GBPUSD 17
GBPJPY -4
USDJPY -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 40K
NAS100 8.2K
EURUSD -196
GBPUSD 1.1K
GBPJPY -572
USDJPY -286
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +139.48 USD
Pire transaction: -75 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +159.05 USD
Perte consécutive maximale: -159.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Trade
0.00 × 3
FPMarkets-Live2
0.00 × 36
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
Axi-US06-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.05 × 19
OctaFX-Real9
0.13 × 96
VantageFXInternational-Live 8
0.29 × 315
ICMarketsSC-Live03
0.36 × 362
VantageFXInternational-Live 2
0.93 × 437
TopFXSC-Live Server
1.50 × 8
OctaFX-Real10
1.55 × 51
Tickmill-Live09
1.58 × 43
Exness-Real16
1.63 × 83
Pepperstone-Edge11
1.97 × 248
VantageFXInternational-Live 4
2.49 × 81
FBS-Real-8
4.00 × 14
TMGM.TradeMax-Live3
7.75 × 4
FBS-Real-6
9.64 × 275
InfinoxLimited-Live05
10.06 × 124
RoboForex-Pro
10.57 × 389
Metode memakai indikator sederhana dan memakai pola yang sederhana pula
Aucun avis
2025.11.03 04:02
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 0.79% of days out of the 1772 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 04:02
80% of trades performed within 9 days. This comprises 0.51% of days out of the 1772 days of the signal's entire lifetime.
