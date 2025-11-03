SignauxSections
Robi Algani

Robimytrade

Robi Algani
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 46%
OctaFX-Real2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
28
Bénéfice trades:
21 (75.00%)
Perte trades:
7 (25.00%)
Meilleure transaction:
3.27 USD
Pire transaction:
-1.39 USD
Bénéfice brut:
25.30 USD (183 838 pips)
Perte brute:
-4.83 USD (34 543 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (9.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9.16 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.62
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
17.39%
Dernier trade:
31 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
14.73
Longs trades:
11 (39.29%)
Courts trades:
17 (60.71%)
Facteur de profit:
5.24
Rendement attendu:
0.73 USD
Bénéfice moyen:
1.20 USD
Perte moyenne:
-0.69 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-0.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-1.39 USD (1)
Croissance mensuelle:
46.49%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.22 USD
Maximal:
1.39 USD (2.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.47% (1.27 USD)
Par fonds propres:
0.56% (0.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 21
XAUUSD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 15
XAUUSD 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 149K
XAUUSD 558
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.27 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +9.16 USD
Perte consécutive maximale: -0.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.49 × 440
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Aucun avis
2025.11.03 03:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 03:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
