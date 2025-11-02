SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Live Test GLD
Mario Aurich

Live Test GLD

Mario Aurich
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
56
Bénéfice trades:
38 (67.85%)
Perte trades:
18 (32.14%)
Meilleure transaction:
24.35 EUR
Pire transaction:
-16.43 EUR
Bénéfice brut:
115.07 EUR (14 475 pips)
Perte brute:
-188.93 EUR (8 155 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (64.18 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
64.18 EUR (17)
Ratio de Sharpe:
-0.14
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
37.90%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
25 jours
Facteur de récupération:
-0.40
Longs trades:
53 (94.64%)
Courts trades:
3 (5.36%)
Facteur de profit:
0.61
Rendement attendu:
-1.32 EUR
Bénéfice moyen:
3.03 EUR
Perte moyenne:
-10.50 EUR
Pertes consécutives maximales:
16 (-184.63 EUR)
Perte consécutive maximale:
-184.63 EUR (16)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
151.28 EUR
Maximal:
184.74 EUR (34.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SP500 15
SPYG 11
ITOT 10
SPYV 9
SCHG 8
SCHV 2
SCHD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SP500 79
SPYG 33
ITOT -56
SPYV -16
SCHG -115
SCHV -9
SCHD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SP500 11K
SPYG 1.8K
ITOT -4.5K
SPYV -95
SCHG -2.2K
SCHV -192
SCHD 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.35 EUR
Pire transaction: -16 EUR
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +64.18 EUR
Perte consécutive maximale: -184.63 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Darwinex-Live
2.05 × 21
Aucun avis
2025.11.02 21:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
