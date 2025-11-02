- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Strategy Overview
US500 Swing is an automated swing-trading system focused exclusively on the US500 index (S&P 500 CFD).
The Expert Advisor opens medium-term trades based on technical structures and volatility filters.
No martingale, no grid, no averaging — each position includes a predefined Stop Loss and Take Profit.
Average holding time: several days to weeks.
Trading Parameters
• Instrument: US500 (Index CFD)
• Account Type: IC Markets Raw Spread
• Leverage: 1:500
• Position Size: 1 Lot fixed
• Minimum Deposit: ≈ USD 5 000 recommended for risk control
Risk Management
• Typical drawdown below 20 %
• Each trade protected by SL / TP
• No high-risk methods (no Martingale / Hedging chains)
Important Notice
Past results are not a guarantee of future performance.
This system is fully automated and monitored on a dedicated VPS to ensure consistent execution.
Subscribers are encouraged to use a broker with low spreads and the same server time as IC Markets (Global).
Price: 30 USD / month