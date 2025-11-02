SignauxSections
Duong Van Hung

IC 729

Duong Van Hung
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -0%
ICMarketsSC-Live26
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
11 (35.48%)
Perte trades:
20 (64.52%)
Meilleure transaction:
157.35 USD
Pire transaction:
-54.18 USD
Bénéfice brut:
412.74 USD (161 508 pips)
Perte brute:
-414.10 USD (282 216 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (91.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
157.35 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
99.17%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.01
Longs trades:
12 (38.71%)
Courts trades:
19 (61.29%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.04 USD
Bénéfice moyen:
37.52 USD
Perte moyenne:
-20.71 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-200.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-200.78 USD (10)
Croissance mensuelle:
-0.27%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
128.53 USD
Maximal:
253.72 USD (40.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.58% (253.72 USD)
Par fonds propres:
1.20% (5.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 19
BTCUSD 6
USDJPY 3
EURUSD 2
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -122
BTCUSD -5
USDJPY 79
EURUSD 29
GBPUSD 18
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -16K
BTCUSD -108K
USDJPY 2.5K
EURUSD 587
GBPUSD 356
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +157.35 USD
Pire transaction: -54 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +91.98 USD
Perte consécutive maximale: -200.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
OrbexGlobal-Live
0.53 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.69 × 114
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.91 × 1874
ICMarketsSC-Live14
1.19 × 64
Exness-Real17
1.19 × 139
ICMarketsSC-Live24
1.21 × 332
ICMarketsSC-Live25
1.25 × 731
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
57 plus...
Aucun avis
2025.11.02 17:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
