Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live 0.00 × 16 Exness-MT5Real31 0.00 × 12 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 8 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real5 0.00 × 3 Exness-MT5Real6 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 Exness-MT5Real3 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 38 XMGlobal-MT5 9 0.00 × 1 Exness-MT5Real25 0.00 × 4 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real9 0.00 × 3 Exness-MT5Real11 0.03 × 1161 FBS-Real 0.09 × 33 ICMarketsSC-MT5-4 13.86 × 7 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou