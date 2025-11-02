SignauxSections
Harun Benge

TheLaw

Harun Benge
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 40%
FBS-Real
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
876
Bénéfice trades:
572 (65.29%)
Perte trades:
304 (34.70%)
Meilleure transaction:
780.00 USD
Pire transaction:
-701.00 USD
Bénéfice brut:
16 245.33 USD (1 662 163 pips)
Perte brute:
-14 697.59 USD (2 450 061 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (215.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 071.59 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.40%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
0.83
Longs trades:
592 (67.58%)
Courts trades:
284 (32.42%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
1.77 USD
Bénéfice moyen:
28.40 USD
Perte moyenne:
-48.35 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-1 160.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 160.99 USD (7)
Croissance mensuelle:
21.32%
Prévision annuelle:
258.65%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
879.76 USD
Maximal:
1 860.89 USD (33.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.46% (1 860.89 USD)
Par fonds propres:
7.43% (393.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 500
US100 246
BTCUSD 29
US500 16
XAGUSD 15
XBRUSD 12
NVIDIA 11
#ADBE 8
XRPUSD 5
EURJPY 4
GBPCHF 3
EURGBP 3
EURUSD 3
USDCAD 3
PYPL 3
NZDJPY 2
USDJPY 2
EURNZD 2
AUDCAD 2
ORACLE 2
AUDUSD 1
GBPUSD 1
GBPAUD 1
USDCHF 1
SOLUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.9K
US100 -175
BTCUSD -591
US500 -66
XAGUSD 217
XBRUSD -72
NVIDIA 37
#ADBE 57
XRPUSD -20
EURJPY 8
GBPCHF 3
EURGBP 5
EURUSD 20
USDCAD 2
PYPL 2
NZDJPY 1
USDJPY 1
EURNZD 10
AUDCAD 1
ORACLE 208
AUDUSD 2
GBPUSD 1
GBPAUD -2
USDCHF 1
SOLUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 76K
US100 -329K
BTCUSD -511K
US500 -20K
XAGUSD 643
XBRUSD -274
NVIDIA 1.1K
#ADBE 1.2K
XRPUSD -10K
EURJPY 392
GBPCHF 95
EURGBP 139
EURUSD 80
USDCAD 143
PYPL 26
NZDJPY 86
USDJPY 162
EURNZD 408
AUDCAD 42
ORACLE 2.1K
AUDUSD 164
GBPUSD 51
GBPAUD -276
USDCHF 16
SOLUSD 18
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +780.00 USD
Pire transaction: -701 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +215.06 USD
Perte consécutive maximale: -1 160.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 8
MilliniumFortune-Live
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
InstaForex-Server
0.00 × 6
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
LandFX-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
ForexTime-MT5
0.00 × 10
FreshForex-MT5
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
Garnet-Server
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
284 plus...
Min.3000 Usd

1:100

No swap

Aucun avis
2025.11.06 18:47
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 18:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.68% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
