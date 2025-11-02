- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
16
Bénéfice trades:
12 (75.00%)
Perte trades:
4 (25.00%)
Meilleure transaction:
40.85 USD
Pire transaction:
-18.20 USD
Bénéfice brut:
163.98 USD (4 899 pips)
Perte brute:
-43.22 USD (891 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (33.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
71.10 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
9.80%
Charge de dépôt maximale:
32.58%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
8 minutes
Facteur de récupération:
3.90
Longs trades:
9 (56.25%)
Courts trades:
7 (43.75%)
Facteur de profit:
3.79
Rendement attendu:
7.55 USD
Bénéfice moyen:
13.67 USD
Perte moyenne:
-10.81 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-30.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.55 USD (2)
Algo trading:
37%
Prélèvement par solde:
Absolu:
31.00 USD
Maximal:
31.00 USD (7.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.71% (30.85 USD)
Par fonds propres:
13.80% (58.95 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.n
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.n
|4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +40.85 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +33.20 USD
Perte consécutive maximale: -30.55 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Strategy: For XAUUSD ultra-short term trades, fix each position at 0.05 lots with a stop loss of less than 300 points.
Account requirements: Minimum funds of 400 US dollars or double the investment, leverage of 1:500. If the leverage is less than 1:500, the account needs to have more than 500 US dollars to ensure the same number of positions can be replicated. It is recommended to use a low spread ECN account, with the standard account spread within 30 points.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
99 USD par mois
30%
0
0
USD
USD
521
USD
USD
1
37%
16
75%
10%
3.79
7.55
USD
USD
14%
1:500