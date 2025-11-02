Strategy: For XAUUSD ultra-short term trades, fix each position at 0.05 lots with a stop loss of less than 300 points.





Account requirements: Minimum funds of 400 US dollars or double the investment, leverage of 1:500. If the leverage is less than 1:500, the account needs to have more than 500 US dollars to ensure the same number of positions can be replicated. It is recommended to use a low spread ECN account, with the standard account spread within 30 points.