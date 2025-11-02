SignauxSections
Alix Christian Daniel Boccacino

OptiBot CAC40

0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7
Bénéfice trades:
6 (85.71%)
Perte trades:
1 (14.29%)
Meilleure transaction:
293.58 EUR
Pire transaction:
-91.62 EUR
Bénéfice brut:
362.89 EUR (14 547 pips)
Perte brute:
-91.62 EUR (14 934 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (69.31 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
293.58 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.96
Longs trades:
7 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
3.96
Rendement attendu:
38.75 EUR
Bénéfice moyen:
60.48 EUR
Perte moyenne:
-91.62 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-91.62 EUR)
Perte consécutive maximale:
-91.62 EUR (1)
Croissance mensuelle:
10.84%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22.31 EUR
Maximal:
91.62 EUR (3.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
FRA40 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
FRA40 309
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
FRA40 -387
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +293.58 EUR
Pire transaction: -92 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +69.31 EUR
Perte consécutive maximale: -91.62 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

📈 OptiBot CAC40 : Trading Automatisé, Stratégie Long-Terme sur le CAC40

Bienvenue sur le signal officiel de l'Expert Advisor OptiBot CAC40.

Ce robot est conçu exclusivement pour trader l'indice phare de la Bourse de Paris. En vous abonnant à ce signal, vous répliquez une stratégie de trading algorithmique rigoureuse, entièrement optimisée pour le CAC40.

Caractéristiques Clés de la Stratégie

  1. Exclusivité Achat (Long-Only) : La stratégie est directionnelle et cherche uniquement à capitaliser sur la tendance de croissance historique du CAC40.

  2. Automatisation Complète : Zéro intervention manuelle. L'EA gère l'ouverture, la gestion et la clôture des positions en fonction de signaux précis, combinant Points Pivots quotidiens, Moyennes Mobiles multiples, et une Confirmation de Signal stricte.

  3. Gestion du Risque Intégrée : Chaque transaction est protégée par un Stop Loss fixe. L'EA utilise une gestion adaptative du capital, y compris un système de récupération intelligent et un bouchon de sécurité pour limiter l'exposition maximale.

  4. Fiabilité et Discipline : La stratégie est axée sur la qualité des entrées plutôt que sur la quantité, assurant une approche disciplinée sans le stress de la surveillance constante.

⚠️ Informations et Exigences pour l'Abonnement

Paramètre Valeur Recommandée Détails Importants
Dépôt Minimal Recommandé 2 000 € / 2 000 $ C'est le capital minimum pour supporter la taille de lot initiale et absorber les Drawdowns normaux sans risque de Margin Call.
Courtier Tout courtier proposant le CAC40 / FRA40 Vérifiez que le nom du symbole est correct (souvent FRA40 ou CAC40).
Effet de Levier Minimum 1:100 (Optimal : 1:33) Un effet de levier adéquat est crucial pour la stratégie de gestion des lots.
Type de Compte Compte Standard ou ECN. Le type de compte importe peu, mais les faibles spreads et exécutions rapides sont toujours un avantage.
VPS Requis Oui (Fortement Recommandé) Le robot doit fonctionner 24h/24 et 5j/7 (pendant les heures de trading) pour ne manquer aucun signal.

Recommandations de l'Auteur

  • Période de Pause : Il est recommandé (mais non obligatoire) de mettre l'EA en pause lors des annonces économiques majeures ou lorsque le VIX est supérieur à 25 (forte volatilité).

  • Connexion au Produit : Ce signal est la preuve en direct de la performance de notre Expert Advisor. Vous pouvez acheter le robot pour votre propre compte de trading et le déployer avec vos propres paramètres de risque.

➡️ Découvrez l'Expert Advisor complet ici : OptiBot CAC40 Expert Advisor

Rejoignez la communauté des traders qui font confiance à OptiBot CAC40 et bénéficiez d'un avantage compétitif sur l'indice de Paris.


Aucun avis
2025.11.02 13:26
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.02 13:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 13:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
