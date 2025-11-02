📈 OptiBot CAC40 : Trading Automatisé, Stratégie Long-Terme sur le CAC40

Bienvenue sur le signal officiel de l'Expert Advisor OptiBot CAC40.

Ce robot est conçu exclusivement pour trader l'indice phare de la Bourse de Paris. En vous abonnant à ce signal, vous répliquez une stratégie de trading algorithmique rigoureuse, entièrement optimisée pour le CAC40.

Caractéristiques Clés de la Stratégie

Exclusivité Achat (Long-Only) : La stratégie est directionnelle et cherche uniquement à capitaliser sur la tendance de croissance historique du CAC40. Automatisation Complète : Zéro intervention manuelle. L'EA gère l'ouverture, la gestion et la clôture des positions en fonction de signaux précis, combinant Points Pivots quotidiens, Moyennes Mobiles multiples, et une Confirmation de Signal stricte. Gestion du Risque Intégrée : Chaque transaction est protégée par un Stop Loss fixe. L'EA utilise une gestion adaptative du capital, y compris un système de récupération intelligent et un bouchon de sécurité pour limiter l'exposition maximale. Fiabilité et Discipline : La stratégie est axée sur la qualité des entrées plutôt que sur la quantité, assurant une approche disciplinée sans le stress de la surveillance constante.

⚠️ Informations et Exigences pour l'Abonnement

Paramètre Valeur Recommandée Détails Importants Dépôt Minimal Recommandé 2 000 € / 2 000 $ C'est le capital minimum pour supporter la taille de lot initiale et absorber les Drawdowns normaux sans risque de Margin Call. Courtier Tout courtier proposant le CAC40 / FRA40 Vérifiez que le nom du symbole est correct (souvent FRA40 ou CAC40). Effet de Levier Minimum 1:100 (Optimal : 1:33) Un effet de levier adéquat est crucial pour la stratégie de gestion des lots. Type de Compte Compte Standard ou ECN. Le type de compte importe peu, mais les faibles spreads et exécutions rapides sont toujours un avantage. VPS Requis Oui (Fortement Recommandé) Le robot doit fonctionner 24h/24 et 5j/7 (pendant les heures de trading) pour ne manquer aucun signal.

Recommandations de l'Auteur

Période de Pause : Il est recommandé (mais non obligatoire) de mettre l'EA en pause lors des annonces économiques majeures ou lorsque le VIX est supérieur à 25 (forte volatilité).

Connexion au Produit : Ce signal est la preuve en direct de la performance de notre Expert Advisor. Vous pouvez acheter le robot pour votre propre compte de trading et le déployer avec vos propres paramètres de risque.

➡️ Découvrez l'Expert Advisor complet ici : OptiBot CAC40 Expert Advisor

Rejoignez la communauté des traders qui font confiance à OptiBot CAC40 et bénéficiez d'un avantage compétitif sur l'indice de Paris.