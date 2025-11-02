SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MTools
Soon Won Park

MTools

Soon Won Park
0 avis
66 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 245%
HedgeHood-MT5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
42
Bénéfice trades:
37 (88.09%)
Perte trades:
5 (11.90%)
Meilleure transaction:
192.18 USD
Pire transaction:
-7.54 USD
Bénéfice brut:
1 347.31 USD (21 779 pips)
Perte brute:
-29.31 USD (373 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (1 086.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 086.24 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.92
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.22%
Dernier trade:
6 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
90.58
Longs trades:
39 (92.86%)
Courts trades:
3 (7.14%)
Facteur de profit:
45.97
Rendement attendu:
31.38 USD
Bénéfice moyen:
36.41 USD
Perte moyenne:
-5.86 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-13.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-13.77 USD (3)
Croissance mensuelle:
35.32%
Algo trading:
66%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.55 USD
Maximal:
14.55 USD (2.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.83% (14.16 USD)
Par fonds propres:
3.84% (48.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAGEUR.r 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAGEUR.r 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAGEUR.r 21K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +192.18 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 086.24 USD
Perte consécutive maximale: -13.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HedgeHood-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

mTools signal
Aucun avis
2025.11.02 11:38
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 7.1% of days out of the 465 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 11:38
80% of trades performed within 23 days. This comprises 4.95% of days out of the 465 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire