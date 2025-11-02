SignauxSections
Artem Konkov

Giant

Artem Konkov
0 avis
56 semaines
0 / 0 USD
0%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
11
Bénéfice trades:
7 (63.63%)
Perte trades:
4 (36.36%)
Meilleure transaction:
19 630.32 RUB
Pire transaction:
-37 849.30 RUB
Bénéfice brut:
33 174.89 RUB (67 201 pips)
Perte brute:
-66 782.53 RUB (111 206 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (29 707.16 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
29 707.16 RUB (4)
Ratio de Sharpe:
-0.20
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
131 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
19 jours
Facteur de récupération:
-0.57
Longs trades:
7 (63.64%)
Courts trades:
4 (36.36%)
Facteur de profit:
0.50
Rendement attendu:
-3 055.24 RUB
Bénéfice moyen:
4 739.27 RUB
Perte moyenne:
-16 695.63 RUB
Pertes consécutives maximales:
2 (-58 651.04 RUB)
Perte consécutive maximale:
-58 651.04 RUB (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
33 861.92 RUB
Maximal:
58 651.04 RUB (37.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 RUB)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDZARrfd 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDZARrfd -557
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDZARrfd -44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19 630.32 RUB
Pire transaction: -37 849 RUB
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +29 707.16 RUB
Perte consécutive maximale: -58 651.04 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Торговля ведётся на дневных и недельных таймфреймах. Сделки могут удерживаться от нескольких недель до нескольких месяцев.
2025.11.02 06:19
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 2.81% of days out of the 391 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 06:19
80% of trades performed within 9 days. This comprises 2.3% of days out of the 391 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 06:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.02 06:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 131 days
