SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Lucky
Vito Lucky Riferdi

Lucky

Vito Lucky Riferdi
0 avis
107 semaines
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
213
Bénéfice trades:
115 (53.99%)
Perte trades:
98 (46.01%)
Meilleure transaction:
677.05 USD
Pire transaction:
-1 834.69 USD
Bénéfice brut:
5 930.90 USD (362 095 pips)
Perte brute:
-4 303.62 USD (235 221 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (399.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 209.40 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
3.61%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.89
Longs trades:
145 (68.08%)
Courts trades:
68 (31.92%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
7.64 USD
Bénéfice moyen:
51.57 USD
Perte moyenne:
-43.91 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-185.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 834.69 USD (1)
Croissance mensuelle:
62.72%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
725.17 USD
Maximal:
1 834.69 USD (74.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
11.01% (326.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 168
EURUSD 21
USDJPY 7
GBPUSD 4
USDCAD 3
USDCHF 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
CADJPY 2
AUDUSD 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 693
EURUSD 684
USDJPY 56
GBPUSD 113
USDCAD 10
USDCHF -11
NZDUSD 75
GBPJPY -49
CADJPY -10
AUDUSD 48
EURJPY 19
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 123K
EURUSD 561
USDJPY 5.2K
GBPUSD 823
USDCAD 55
USDCHF -85
NZDUSD 179
GBPJPY -3.7K
CADJPY -794
AUDUSD 96
EURJPY 1.5K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +677.05 USD
Pire transaction: -1 835 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +399.23 USD
Perte consécutive maximale: -185.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Tickmill02-Live
0.00 × 5
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 5
Alpari-ECN1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
Tickmill-Live08
0.00 × 3
KeyToMarkets-Live
0.00 × 24
BlackBullMarkets-Live
0.05 × 20
RoboForex-ECN-2
0.07 × 27
Tickmill-Live10
0.08 × 25
ICMarketsSC-Live23
0.18 × 11
XMGlobal-Real 9
0.21 × 19
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.24 × 312
Axi-US03-Live
0.37 × 210
OctaFX-Real7
0.38 × 52
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
36 plus...
Aucun avis
2025.11.02 06:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 06:19
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 4.57% of days out of the 744 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 06:19
80% of trades performed within 14 days. This comprises 1.88% of days out of the 744 days of the signal's entire lifetime.
