Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real18 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 9 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 Exness-Real16 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 Coinexx-Demo 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 3 Tickmill02-Live 0.00 × 5 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 5 Alpari-ECN1 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.00 × 52 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 5 Tickmill-Live08 0.00 × 3 KeyToMarkets-Live 0.00 × 24 BlackBullMarkets-Live 0.05 × 20 RoboForex-ECN-2 0.07 × 27 Tickmill-Live10 0.08 × 25 ICMarketsSC-Live23 0.18 × 11 XMGlobal-Real 9 0.21 × 19 ExclusiveMarkets2-Live 2 0.24 × 312 Axi-US03-Live 0.37 × 210 OctaFX-Real7 0.38 × 52 ICMarketsSC-Live08 0.39 × 119 36 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou