Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live14 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 2 Tickmill-Live08 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 2 Tickmill-Live10 0.19 × 21 Tickmill-Live02 0.32 × 670 ICMarkets-Live07 0.48 × 254 ICMarkets-Live16 0.50 × 2 ICMarkets-Live19 0.53 × 36 ICMarketsSC-Live09 0.53 × 101 Tickmill-Live 0.54 × 414 ICMarkets-Live12 0.59 × 88 ICMarkets-Live18 0.86 × 50 Tickmill-Live05 0.91 × 129 ICMarkets-Live05 1.00 × 1 VantageFXInternational-Live 2 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 1.20 × 5 ICMarketsSC-Live04 1.71 × 79 ICMarkets-Live22 1.72 × 47 EurotradeSA-Live01 1.74 × 19 ICMarkets-Live17 1.83 × 6 ICMarketsSC-Live23 1.86 × 14 Pepperstone-Demo01 2.00 × 1 AxioryAsia-02Live 2.00 × 3 22 plus...