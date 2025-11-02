SignauxSections
Anderson De Aguiar Simoes

Ander Spec

Anderson De Aguiar Simoes
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
30
Bénéfice trades:
26 (86.66%)
Perte trades:
4 (13.33%)
Meilleure transaction:
13.19 USD
Pire transaction:
-2.34 USD
Bénéfice brut:
111.75 USD (931 pips)
Perte brute:
-3.36 USD (72 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (49.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
49.85 USD (14)
Ratio de Sharpe:
1.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
54 minutes
Facteur de récupération:
46.32
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
30 (100.00%)
Facteur de profit:
33.26
Rendement attendu:
3.61 USD
Bénéfice moyen:
4.30 USD
Perte moyenne:
-0.84 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-0.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-2.34 USD (1)
Croissance mensuelle:
25.42%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2.34 USD (0.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSD 21
USDCAD 9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSD 64
USDCAD 45
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSD 341
USDCAD 518
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.19 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +49.85 USD
Perte consécutive maximale: -0.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.19 × 21
Tickmill-Live02
0.32 × 670
ICMarkets-Live07
0.48 × 254
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live19
0.53 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.53 × 101
Tickmill-Live
0.54 × 414
ICMarkets-Live12
0.59 × 88
ICMarkets-Live18
0.86 × 50
Tickmill-Live05
0.91 × 129
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live04
1.71 × 79
ICMarkets-Live22
1.72 × 47
EurotradeSA-Live01
1.74 × 19
ICMarkets-Live17
1.83 × 6
ICMarketsSC-Live23
1.86 × 14
Pepperstone-Demo01
2.00 × 1
AxioryAsia-02Live
2.00 × 3
Market Speculator
Aucun avis
2025.11.02 00:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 00:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
