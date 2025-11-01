Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Demo 0.00 × 1 FBSInc-bonus1 0.00 × 2 Exness-Real3 0.00 × 15 Tickmill-Live08 0.00 × 1 Eightcap-Real 0.00 × 2 OctaFX-Real8 0.00 × 1 CapitalIndexGlobal-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.13 × 23 ICMarketsSC-Live14 0.30 × 69 EagleFX-Live 0.32 × 25 ICMarketsSC-Live25 0.67 × 3 ICMarketsSC-Live20 1.07 × 722 Tickmill-Live05 1.20 × 128 Pepperstone-Edge12 1.22 × 9 ICMarketsSC-Live09 1.26 × 169 Exness-Real18 1.30 × 402 ICMarketsSC-Live31 1.39 × 1586 ICMarketsSC-Live26 1.58 × 40 ICMarketsSC-Live19 1.66 × 238 ForexTimeFXTM-ECN2 1.73 × 92 BlueberryMarkets-Live 1.80 × 81 ICMarketsSC-Live03 2.00 × 3 GlobalPrime-Live 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 2.16 × 137 ICMarketsSC-Live16 2.29 × 52 80 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou