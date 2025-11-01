SignauxSections
Anh Tuan Le

Ruavang

Anh Tuan Le
0 avis
90 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
22
Bénéfice trades:
11 (50.00%)
Perte trades:
11 (50.00%)
Meilleure transaction:
11.04 USD
Pire transaction:
-60.87 USD
Bénéfice brut:
41.03 USD (1 706 pips)
Perte brute:
-226.55 USD (5 615 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (9.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
18.75 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
7.46%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
-0.93
Longs trades:
11 (50.00%)
Courts trades:
11 (50.00%)
Facteur de profit:
0.18
Rendement attendu:
-8.43 USD
Bénéfice moyen:
3.73 USD
Perte moyenne:
-20.60 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-130.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-130.20 USD (5)
Croissance mensuelle:
-71.80%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
199.88 USD
Maximal:
199.88 USD (98.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
1.95% (2.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 15
XAUUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -77
XAUUSD -109
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -513
XAUUSD -3.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.04 USD
Pire transaction: -61 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +9.40 USD
Perte consécutive maximale: -130.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
FBSInc-bonus1
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 15
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
CapitalIndexGlobal-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.13 × 23
ICMarketsSC-Live14
0.30 × 69
EagleFX-Live
0.32 × 25
ICMarketsSC-Live25
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live20
1.07 × 722
Tickmill-Live05
1.20 × 128
Pepperstone-Edge12
1.22 × 9
ICMarketsSC-Live09
1.26 × 169
Exness-Real18
1.30 × 402
ICMarketsSC-Live31
1.39 × 1586
ICMarketsSC-Live26
1.58 × 40
ICMarketsSC-Live19
1.66 × 238
ForexTimeFXTM-ECN2
1.73 × 92
BlueberryMarkets-Live
1.80 × 81
ICMarketsSC-Live03
2.00 × 3
GlobalPrime-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.16 × 137
ICMarketsSC-Live16
2.29 × 52
80 plus...
Aucun avis
2025.11.01 16:39
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 1.76% of days out of the 625 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 16:39
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.8% of days out of the 625 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 16:39
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.01 16:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
