Wing Kwong Lai

Alfred

Wing Kwong Lai
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
364
Bénéfice trades:
175 (48.07%)
Perte trades:
189 (51.92%)
Meilleure transaction:
1 517.21 HKD
Pire transaction:
-2 467.37 HKD
Bénéfice brut:
8 316.64 HKD (34 684 pips)
Perte brute:
-13 289.69 HKD (45 253 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (211.89 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 079.00 HKD (11)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
117 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.55
Longs trades:
200 (54.95%)
Courts trades:
164 (45.05%)
Facteur de profit:
0.63
Rendement attendu:
-13.66 HKD
Bénéfice moyen:
47.52 HKD
Perte moyenne:
-70.32 HKD
Pertes consécutives maximales:
82 (-1 051.81 HKD)
Perte consécutive maximale:
-8 191.93 HKD (9)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 570.94 HKD
Maximal:
8 995.99 HKD (105.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 HKD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 136
EURUSD 95
AUDCAD 75
NZDCAD 41
HK50.r 13
BTCETH 2
AUDNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD -17
EURUSD -779
AUDCAD 184
NZDCAD -14
HK50.r -18
BTCETH 4
AUDNZD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD -14K
EURUSD 1.1K
AUDCAD 4.5K
NZDCAD -2.2K
HK50.r -1.4K
BTCETH 1.7K
AUDNZD -58
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 517.21 HKD
Pire transaction: -2 467 HKD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +211.89 HKD
Perte consécutive maximale: -1 051.81 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.20 × 5
GoMarkets-Real 10
0.41 × 27
FusionMarkets-Live
0.83 × 297
VantageInternational-Live 5
0.95 × 19
TMGM.TradeMax-Live8
1.00 × 48
VantageInternational-Live 18
1.02 × 48
VantageInternational-Live 8
1.09 × 110
VantageInternational-Live 2
1.49 × 57
VantageInternational-Live 11
2.71 × 63
Aucun avis
2025.11.01 11:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 117 days
