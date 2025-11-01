- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
364
Bénéfice trades:
175 (48.07%)
Perte trades:
189 (51.92%)
Meilleure transaction:
1 517.21 HKD
Pire transaction:
-2 467.37 HKD
Bénéfice brut:
8 316.64 HKD (34 684 pips)
Perte brute:
-13 289.69 HKD (45 253 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (211.89 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 079.00 HKD (11)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
117 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.55
Longs trades:
200 (54.95%)
Courts trades:
164 (45.05%)
Facteur de profit:
0.63
Rendement attendu:
-13.66 HKD
Bénéfice moyen:
47.52 HKD
Perte moyenne:
-70.32 HKD
Pertes consécutives maximales:
82 (-1 051.81 HKD)
Perte consécutive maximale:
-8 191.93 HKD (9)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 570.94 HKD
Maximal:
8 995.99 HKD (105.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 HKD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 HKD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|136
|EURUSD
|95
|AUDCAD
|75
|NZDCAD
|41
|HK50.r
|13
|BTCETH
|2
|AUDNZD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|-17
|EURUSD
|-779
|AUDCAD
|184
|NZDCAD
|-14
|HK50.r
|-18
|BTCETH
|4
|AUDNZD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|-14K
|EURUSD
|1.1K
|AUDCAD
|4.5K
|NZDCAD
|-2.2K
|HK50.r
|-1.4K
|BTCETH
|1.7K
|AUDNZD
|-58
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 517.21 HKD
Pire transaction: -2 467 HKD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +211.89 HKD
Perte consécutive maximale: -1 051.81 HKD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
GoMarkets-Real 10
|0.41 × 27
|
FusionMarkets-Live
|0.83 × 297
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.00 × 48
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
Aucun avis