Les frais d’abonnement mensuels correspondent à 25 % du bénéfice moyen mensuel réalisé depuis le lancement du signal.

Exemple : si le bénéfice moyen mensuel est d’environ 2 180 USD, le prix de l’abonnement est d’environ 545 USD.

Cette méthode garantit une tarification équitable, transparente et directement liée à la performance réelle du trading.

GoldFxx (MT4) – Forex et Or (XAUUSD) avec gestion des risques maîtrisée

Ce signal se concentre sur le trading des principales paires de devises et de l’or (XAUUSD).

La stratégie combine des règles d’entrée précises avec une gestion stricte du risque afin de maintenir un équilibre entre opportunité et contrôle, tout en s’adaptant aux différentes conditions de marché.

Style de trading :

Principalement des opérations intraday , avec parfois des positions conservées pendant la nuit

Chaque transaction est protégée par un stop-loss clairement défini

Durée moyenne de détention : de quelques minutes à quelques heures

Compte et effet de levier :

Le signal est exécuté sur un compte de 100 000 USD avec un levier de 1:200.

Les abonnés devraient utiliser un levier similaire (au moins 1:100) pour reproduire les positions de manière réaliste.

Remarques importantes :