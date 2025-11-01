- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Les frais d’abonnement mensuels correspondent à 25 % du bénéfice moyen mensuel réalisé depuis le lancement du signal.
Exemple : si le bénéfice moyen mensuel est d’environ 2 180 USD, le prix de l’abonnement est d’environ 545 USD.
Cette méthode garantit une tarification équitable, transparente et directement liée à la performance réelle du trading.
GoldFxx (MT4) – Forex et Or (XAUUSD) avec gestion des risques maîtrisée
Ce signal se concentre sur le trading des principales paires de devises et de l’or (XAUUSD).
La stratégie combine des règles d’entrée précises avec une gestion stricte du risque afin de maintenir un équilibre entre opportunité et contrôle, tout en s’adaptant aux différentes conditions de marché.
Style de trading :
-
Principalement des opérations intraday, avec parfois des positions conservées pendant la nuit
-
Chaque transaction est protégée par un stop-loss clairement défini
-
Durée moyenne de détention : de quelques minutes à quelques heures
Compte et effet de levier :
Le signal est exécuté sur un compte de 100 000 USD avec un levier de 1:200.
Les abonnés devraient utiliser un levier similaire (au moins 1:100) pour reproduire les positions de manière réaliste.
Remarques importantes :
-
Aucun gain n’est garanti ; les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
-
Les différences entre courtiers, les conditions d’exécution et le glissement peuvent influencer les performances.
-
L’accent est mis sur la discipline, le contrôle du risque et la régularité, et non sur des gains aléatoires à court terme.