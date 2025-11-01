- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
16 752
Bénéfice trades:
12 119 (72.34%)
Perte trades:
4 633 (27.66%)
Meilleure transaction:
6 255.73 USD
Pire transaction:
-1 978.06 USD
Bénéfice brut:
161 750.76 USD (1 734 789 pips)
Perte brute:
-134 161.71 USD (1 972 359 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (42.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
21 396.83 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
409
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.24
Longs trades:
11 822 (70.57%)
Courts trades:
4 930 (29.43%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
1.65 USD
Bénéfice moyen:
13.35 USD
Perte moyenne:
-28.96 USD
Pertes consécutives maximales:
31 (-1 642.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 925.79 USD (30)
Croissance mensuelle:
9.06%
Prévision annuelle:
109.98%
Algo trading:
59%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18 803.15 USD
Maximal:
22 298.85 USD (94.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.07% (19 403.69 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15351
|USDJPY
|453
|#GER40
|426
|GBPUSD
|358
|GBPAUD
|117
|EURUSD
|39
|Bitcoin
|4
|Ethereum
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|27K
|USDJPY
|897
|#GER40
|-707
|GBPUSD
|153
|GBPAUD
|38
|EURUSD
|19
|Bitcoin
|-31
|Ethereum
|-31
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-159K
|USDJPY
|-15K
|#GER40
|-28K
|GBPUSD
|-7.7K
|GBPAUD
|-512
|EURUSD
|-1.6K
|Bitcoin
|-23K
|Ethereum
|-2.8K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +6 255.73 USD
Pire transaction: -1 978 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 30
Bénéfice consécutif maximal: +42.00 USD
Perte consécutive maximale: -1 642.63 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BCRCo-REAL" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
