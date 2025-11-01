SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Prophet NO3
Minggeng Yang

Prophet NO3

0 avis
82 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 34%
BCRCo-REAL
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
16 752
Bénéfice trades:
12 119 (72.34%)
Perte trades:
4 633 (27.66%)
Meilleure transaction:
6 255.73 USD
Pire transaction:
-1 978.06 USD
Bénéfice brut:
161 750.76 USD (1 734 789 pips)
Perte brute:
-134 161.71 USD (1 972 359 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (42.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
21 396.83 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
409
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.24
Longs trades:
11 822 (70.57%)
Courts trades:
4 930 (29.43%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
1.65 USD
Bénéfice moyen:
13.35 USD
Perte moyenne:
-28.96 USD
Pertes consécutives maximales:
31 (-1 642.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 925.79 USD (30)
Croissance mensuelle:
9.06%
Prévision annuelle:
109.98%
Algo trading:
59%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18 803.15 USD
Maximal:
22 298.85 USD (94.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.07% (19 403.69 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 15351
USDJPY 453
#GER40 426
GBPUSD 358
GBPAUD 117
EURUSD 39
Bitcoin 4
Ethereum 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 27K
USDJPY 897
#GER40 -707
GBPUSD 153
GBPAUD 38
EURUSD 19
Bitcoin -31
Ethereum -31
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -159K
USDJPY -15K
#GER40 -28K
GBPUSD -7.7K
GBPAUD -512
EURUSD -1.6K
Bitcoin -23K
Ethereum -2.8K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 255.73 USD
Pire transaction: -1 978 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 30
Bénéfice consécutif maximal: +42.00 USD
Perte consécutive maximale: -1 642.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BCRCo-REAL" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
Telegram:@Dennisshangguan

Robot 24-hour fully automated trading.Welcome to consult me.

机器人24小时全自动交易。欢迎咨询。


Aucun avis
2025.11.01 10:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 571 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 10:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
